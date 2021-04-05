İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 793 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 793 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 793 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 793 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 833 bin 263’e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 793 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 833 bin 263'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 197 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 96 bin 847'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 433'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 29 bin 907 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede toplam 12 milyon 493 bin 480 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 9 milyon 351 bin 329'una tek doz, 3 milyon 142 bin 151'ine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.