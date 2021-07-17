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Fransa'da son 24 saatte 10 bin 908 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 908 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 10 bin 908 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 908 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 844 bin 249'a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 908 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 844 bin 249'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 22 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 451'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 899'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 6 bin 971 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 63 milyon 988 bin 138 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 37 milyon 119 bin 805'ine tek doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

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