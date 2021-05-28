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Fransa'da son 24 saatte 11 bin 268 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 11 bin 268 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 11 bin 268 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 11 bin 268 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 646 bin 897’e ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 11 bin 268 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 646 bin 897'e ulaştı. Son 24 saatte 125 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı da 109 bin 290'a yükseldi. Ülke genelinde 3 bin 104'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 272 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 35 milyon 571 bin 172 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 24 milyon 992 bin 823'üne tek doz, 10 milyon 578 bin 172'sine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

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