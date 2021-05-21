İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 800 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 800 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 12 bin 800 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 12 bin 800 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 581 bin 351’e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 12 bin 800 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 581 bin 351'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 123 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 108 bin 437'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 631'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 20 bin 209 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 32 milyon 146 bin 96 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 22 milyon 546 bin 688'ine tek doz, 9 milyon 599 bin 408'ine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.