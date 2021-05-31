Fransa'da son 24 saatte 126 can kaybı

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte bin 211 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 667 bin 324'e ulaştığı bildirildi. Vaka sayısının düşük olmasının hafta sonu laboratuvarların kapalı ve hastane çalışanlarının az olmasından kaynaklandığı açıklandı.

Son 24 saatte 126 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 528'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 945'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 596 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 36 milyon 735 bin 368 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 25 milyon 763 bin 596'sına tek doz, 10 milyon 971 bin 772'sine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

