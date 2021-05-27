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Fransa'da son 24 saatte 13 bin 933 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 933 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 13 bin 933 yeni vaka

Fransa’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 933 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 635 bin 629’a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 13 bin 933 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 635 bin 629'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 142 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 109 bin 165'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 206'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 941 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 34 milyon 886 bin 265 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 24 milyon 564 bin 418'ine tek doz, 10 milyon 321 bin 847'sine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

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