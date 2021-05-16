İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 948 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 948 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 13 bin 948 yeni vaka

Fransa’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 13 bin 948 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 877 bin 787'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 13 bin 948 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 877 bin 787'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 81 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 107 bin 616'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 255'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 22 bin 963 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 29 milyon 126 bin 144 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 20 milyon 298 bin 318'ine tek doz, 8 milyon 827 bin 826'sına ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.