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Fransa'da son 24 saatte 14 bin 678 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 14 bin 678 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 14 bin 678 yeni vaka

Fransa’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 14 bin 678 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 313 bin 73’e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 14 bin 678 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 313 bin 73'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 287 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 92 bin 908'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 4 bin 634'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 bin 756 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, 6 milyon 370 bin 705 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, 2 milyon 463 bin 973 kişiye ise aşının her iki dozu uygulandı.

Melike Yazır

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