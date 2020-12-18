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Fransa'da son 24 saatte 18 bin 254 koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 18 bin 254 koronavirüs vakası
Fransa'da son 24 saatte 18 bin 254 koronavirüs vakası

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 18 bin 254 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 427 bin 316’ya yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 18 bin 254 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 427 bin 316'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 254 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının 59 bin 619'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 166'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 894 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da Perşembe günü yapılan PCR testi sonucunda, koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Özlem Kaplan
 

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