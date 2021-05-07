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Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 124 yeni vaka

Fransa’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 124 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 747 bin 214’e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 19 bin 124 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 747 bin 214'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 251 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 106 bin 101'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 106'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 bin 331 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 25 milyon 134 bin 160 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 17 milyon 497 bin 988'ine tek doz, 7 milyon 641 bin 160'ına ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

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