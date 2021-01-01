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Fransa'da son 24 saatte 19 bin 348 korona virüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 348 korona virüs vakası
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 348 korona virüs vakası

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 348 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 639 bin 773’e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 19 bin 348 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 639 bin 773'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 133 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 64 bin 765'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 133'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 242 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü aktarıldı.

Özlem Kaplan
 

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