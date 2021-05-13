Fransa'da son 24 saatte 19 bin 461 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 461 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 841 bin 129'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 131 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 107 bin 250'e yükseldiği aktarıldı. Ülkede 4 bin 442'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 23 bin 656 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede toplam 27 milyon 813 bin 433 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 19 milyon 269 bin 311'ine tek doz, 8 milyon 544 bin 122'sine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır