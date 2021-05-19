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Fransa'da son 24 saatte 19 bin 50 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 50 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 50 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 50 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 917 bin 397’e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 19 bin 50 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 917 bin 397'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 141 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 108 bin 181'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 3 bin 862'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 21 bin 347 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 30 milyon 816 bin 508 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 21 milyon 555 bin 516'sına tek doz, 9 milyon 260 bin 992'sine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

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