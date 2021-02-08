İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 715 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 19 bin 715 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 19 bin 715 yeni vaka

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 19 bin 715 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 337 bin 48’e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 715 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 337 bin 48'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 171 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 78 bin 965'e yükseldi.

Ülke genelinde bin 767 yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 63 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.