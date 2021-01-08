Fransa'da son 24 saatte 19 bin 814 korona virüs vakası

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayıları ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 814 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 747 bin 135'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 281 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 67 bin 431'e ulaştı. Ülke genelinde bin 313'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 483 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor. Öte yandan, Fransa'da son bir haftada 80 bin kişiye korona virüs aşısı yapıldı.

Özlem Kaplan