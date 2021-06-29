Fransa'da son 24 saatte 2 bin 314 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 314 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 772 bin 844'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 45 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 57'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 250'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 627 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 53 milyon 704 bin 86 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 33 milyon 690 bin 499'una tek doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

