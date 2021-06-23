İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 320 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 320 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 320 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 2 bin 320 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 762 bin 322’e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 320 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 762 bin 322'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 33 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 862'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 509'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 771 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 50 milyon 279 bin 619 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 32 milyon 677 bin 781'ine tek doz, 17 milyon 601 bin 838'ine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.