Fransa'da son 24 saatte 2 bin 457 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 457 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 775 bin 301'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 25 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 111'e yükseldiği aktarıldı.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 54 milyon 395 bin 344 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 33 milyon 896 bin 12'sine tek doz aşı yapıldı.

Melike Yazır