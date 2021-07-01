Fransa'da son 24 saatte 2 bin 664 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 664 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 777 bin 965'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 29 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 111 bin 140'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 162'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 232 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 55 milyon 50 bin 533 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 34 milyon 103 bin 180'ine tek doz aşı yapıldı.

Melike Yazır



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