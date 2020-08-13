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Fransa'da son 24 saatte 2 bin 669 yeni vaka tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 2 bin 669 yeni vaka tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 2 bin 669 yeni vaka tespit edildi

Fransa’da son 24 saatte Covid-19 salgınında 2 bin 669 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 209 bin 365’e ulaştı.

Korona virüs salgını Avrupa'da birçok ülkede yeniden etkisini arttırmaya başladı. Fransa'da etkisi azalan Covid-19 salgınında vaka sayıları son 3 haftadır artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde 2 bin 669 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 209 bin 365'e ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının 18 kişi artarak, 30 bin 388'e yükseldiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 4 bin 864 kişinin hastanelerde, 374 kişinin ise yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti. Sağlık Genel Yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, “Durum kötüye gidiyor, vaka sayısı düzenli olarak yükseliyor” ifadeleri kullanılırken, vakaların en çok 15-44 yaş arasındaki bireylerde görüldüğü belirtildi.

Öte yandan Fransa'da 10 gün önce ülke genelinde sadece bin 39 yeni vaka tespit edilmişti, vaka sayılarını artarak devam etmesi nedeni ile salgında ikinci dalga endişesi devam ediyor.

Özlem Kaplan
 

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