Fransa'da son 24 saatte 2 bin 7 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 2 bin 7 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 764 bin 329'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 44 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 906'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 439'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 392 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 50 milyon 921 bin 718 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 32 milyon 913 bin 322'sine tek doz, 20 milyon 124 bin 46'sına ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır