Fransa'da son 24 saatte 20 bin 262 korona virüs vakası

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 262 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 547 bin 771'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 159 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 62 bin 427'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 112'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 194 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.