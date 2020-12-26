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Fransa'da son 24 saatte 20 bin 262 korona virüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 262 korona virüs vakası
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 262 korona virüs vakası

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 20 bin 262 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 547 bin 771’e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 262 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 547 bin 771'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 159 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının 62 bin 427'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 112'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 194 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.

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