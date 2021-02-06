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Fransa'da son 24 saatte 20 bin 586 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 20 bin 586 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 586 yeni vaka

Fransa’da son 24 saatte 20 bin 586 yeni korona virüs vakası tespit edilirken, son 24 saatte 191 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 586 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 317 bin 333'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 191 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 78 bin 794'e yükseldi. Ülke genelinde bin 745'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 11 bin 74 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan

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