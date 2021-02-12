Fransa'da son 24 saatte 20 bin 701 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 20 bin 701 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 427 bin 386'ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 320 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 81 bin 448 oldu. Ülke genelinde bin 767'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 10 bin 79 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan





