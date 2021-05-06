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Fransa'da son 24 saatte 21 bin 712 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 21 bin 712 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 712 yeni vaka

Fransa’da korona virüsü (Covid-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 712 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 728 bin 90’a ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 21 bin 712 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 728 bin 90'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 219 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 105 bin 850'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 231'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 bin 985 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 24 milyon 516 bin 338 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 17 milyon 130 bin 308'ine tek doz, 7 milyon 386 bin 30'una ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

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