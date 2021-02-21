İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 371 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 371 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 371 yeni vaka

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 371 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 583 bin 135’e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 371 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 583 bin 135'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 183 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 84 bin 147'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 770'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 395 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.