Fransa'da son 24 saatte 22 bin 501 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 501 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 536 bin 648'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 272 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 83 bin 393'e yükseldi. Ülke genelinde bin 725'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 314 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan





