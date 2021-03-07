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Fransa'da son 24 saatte 23 bin 306 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 306 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 306 yeni vaka

Fransa’da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 306 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 882 bin 408’e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 306 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 882 bin 408'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 173 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısının da 88 bin 470'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 7'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 310 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan

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