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Fransa'da son 24 saatte 23 bin 996 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 23 bin 996 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 23 bin 996 yeni vaka

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 23 bin 996 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 736 bin 16’ya ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 996 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 736 bin 16'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 186 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısının da 86 bin 332'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 841'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 467 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan

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