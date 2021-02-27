Fransa'da son 24 saatte 23 bin 996 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 23 bin 996 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 736 bin 16'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 186 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı sayısının da 86 bin 332'ye yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 841'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 467 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan