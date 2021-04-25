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Fransa'da son 24 saatte 24 bin 465 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 24 bin 465 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 465 yeni vaka

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 24 bin 465 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 498 bin 44’e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 24 bin 465 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 498 bin 44'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 145 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 102 bin 858'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 978'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 287 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

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