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Fransa'da son 24 saatte 25 bin 279 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 25 bin 279 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 25 bin 279 yeni vaka

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 279 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 835 bin 595’e yükseldi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 279 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 810 bin 316'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 295 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı 87 bin 861'e yükseldi. Ülke genelinde bin 960'ı yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 466 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan



 

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