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Fransa'da son 24 saatte 25 bin 403 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 25 bin 403 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 25 bin 403 yeni vaka

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 403 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 686 bin 813’e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 403 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 686 bin 813'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 261 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 85 bin 608'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 845'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 400 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Özlem Kaplan
 

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