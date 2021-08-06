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Fransa'da son 24 saatte 25 bin 77 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 25 bin 77 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 25 bin 77 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 25 bin 77 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 milyon 258 bin 953'e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 25 bin 77 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 258 bin 953'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte hastanede 60 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının hastanelerde 85 bin 637'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 458'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 8 bin 368 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 77 milyon 239 bin 162 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 44 milyon 413 bin 560'ına tek doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

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