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Fransa'da son 24 saatte 26 bin 456 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 456 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 456 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 456 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 6 milyon 425 bin 436'a ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 26 bin 456 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 425 bin 436'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 74 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının, 112 bin 607'e yükseldiği aktarıldı.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 80 milyon 557 bin 682 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 46 milyon 109 bin 683'üne tek doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

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