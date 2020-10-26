İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 yeni vaka

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 26 bin 771 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 165 bin 278’e ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 26 bin 771 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 165 bin 278'e ulaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 258 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 35 bin 18'e yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde bin 904'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 13 bin 66 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Özlem Kaplan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.