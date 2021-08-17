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Fransa'da son 24 saatte 28 bin 114 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 28 bin 114 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 28 bin 114 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 28 bin 144 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 504 bin 978'e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 28 bin 114 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 6 milyon 504 bin 978'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 111 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının, 112 bin 943'e yükseldiği aktarıldı.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 82 milyon 58 bin 543 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 46 milyon 714 bin 974'üne tek doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

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