Fransa'da son 24 saatte 28 bin 383 yeni korona virüs vakası

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 bin 383 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 65 bin 138'e ulaştı. Son 24 saatte 427 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı da 46 bin 698'e yükseldi. Ülke genelinde 2 bin 558'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 15 bin 960 kişinin hastanelerde tedavi altında bulunduğu belirtildi.

Özlem Kaplan

