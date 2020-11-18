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Fransa'da son 24 saatte 28 bin 383 yeni korona virüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 28 bin 383 yeni korona virüs vakası
Fransa'da son 24 saatte 28 bin 383 yeni korona virüs vakası

Fransa’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 28 bin 383 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 65 bin 138’e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 28 bin 383 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 2 milyon 65 bin 138'e ulaştı. Son 24 saatte 427 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı da 46 bin 698'e yükseldi. Ülke genelinde 2 bin 558'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 15 bin 960 kişinin hastanelerde tedavi altında bulunduğu belirtildi.

Özlem Kaplan
 

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