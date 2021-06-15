Fransa'da son 24 saatte 3 bin 235 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 3 bin 235 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 744 bin 589'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 76 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 466'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 952'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 8 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 45 milyon 515 bin 556 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 30 milyon 764 bin 968'ine tek doz, 14 milyon 750 bin 588'ine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır