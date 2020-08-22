Fransa'da son 24 saatte 3 bin 602 yeni vaka tespit edildi

Korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 602 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 238 bin 2'ye yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatte 9 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 30 bin 512'ye ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, bugün yoğun bakımdaki hasta sayısını açıklamazken, 4 bin 741 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Fransa'da Perşembe günü 4 bin 771, dün ise 4 bin 586 yeni vaka tespit edilmişti.

Özlem Kaplan



