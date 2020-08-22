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Fransa'da son 24 saatte 3 bin 602 yeni vaka tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 602 yeni vaka tespit edildi
Fransa'da son 24 saatte 3 bin 602 yeni vaka tespit edildi

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 3 bin 602 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 238 bin 2’ye ulaştı.

Korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 602 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 238 bin 2'ye yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık, son 24 saatte 9 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybının 30 bin 512'ye ulaştığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, bugün yoğun bakımdaki hasta sayısını açıklamazken, 4 bin 741 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Fransa'da Perşembe günü 4 bin 771, dün ise 4 bin 586 yeni vaka tespit edilmişti.

Özlem Kaplan

 

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