Fransa'da son 24 saatte 3 bin 776 Covid-19 vakası tespit edildi

Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 776 vaka tespit edildiği bildirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 225 bin 43'e yükselirken, 4 bin 806 kişinin hastanede tedavi edildiği, 374 kişinin ise yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Son 24 saatte Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17 olarak açıklanırken, toplam ölü sayısının 30 bin 468'e yükseldiği kaydedildi.

Öte yandan Cumartesi gününden beri vaka sayısının 3 binin üzerinde seyrettiği ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tekrar sokağa çıkma yasağının getirilmesi ihtimali üzerine yaptığı açıklamada, "Tüm ülkeyi durduramayız ama gerekirse bölgesel yasaklar getirebiliriz" demişti.

Özlem Kaplan

