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Fransa'da son 24 saatte 3 bin 972 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 3 bin 972 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 3 bin 972 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 972 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 733 bin 838’e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 972 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 733 bin 838'e ulaştığı bildirildi.

Son 24 saatte 34 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 110 bin 378'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 2 bin 110'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 496 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 44 milyon 91 bin 875 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 30 milyon 140 bin 598'ine tek doz, 13 milyon 951 bin 277'sine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

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