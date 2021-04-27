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Fransa'da son 24 saatte 30 bin 317 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 30 bin 317 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 30 bin 317 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 30 bin 317 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 534 bin 313’e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 30 bin 317 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 534 bin 313'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 347 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 103 bin 603'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 943'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 281 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 20 milyon 458 bin 615 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 14 milyon 579 bin 482'sine tek doz, 5 milyon 879 bin 133'üne ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

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