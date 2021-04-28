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Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 31 bin 539 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 31 bin 539 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 565 bin 852’e ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 31 bin 539 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 565 bin 852'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 315 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 103 bin 918'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 879'u yoğun bakımda olmak üzere toplam 29 bin 911 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 20 milyon 936 bin 911 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 14 milyon 874 bin 991'ine tek doz, 6 milyon 61 bin 920'sine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

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