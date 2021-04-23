Fransa'da son 24 saatte 32 bin 340 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 32 bin 340 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 440 bin 946'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 332 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 102 bin 496'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 962'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 438 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 19 milyon 196 bin 153 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 13 milyon 811 bin 101'ine tek doz, 5 milyon 385 bin 52'sine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır