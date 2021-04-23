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Fransa'da son 24 saatte 32 bin 340 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 32 bin 340 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 32 bin 340 yeni vaka

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 32 bin 340 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 440 bin 946’a ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 32 bin 340 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 440 bin 946'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 332 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 102 bin 496'a yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 962'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 438 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 19 milyon 196 bin 153 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 13 milyon 811 bin 101'ine tek doz, 5 milyon 385 bin 52'sine ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

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