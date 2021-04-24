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Fransa'da son 24 saatte 32 bin 633 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 32 bin 633 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 32 bin 633 yeni vaka

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 32 bin 633 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 473 bin 579’a ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 32 bin 633 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 473 bin 579'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 217 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 102 bin 713'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 958'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 100 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 19 milyon 511 bin 11 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 14 milyon 12 bin 202'sine tek doz, 5 milyon 498 bin 809'una ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

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