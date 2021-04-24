Fransa'da son 24 saatte 32 bin 633 yeni vaka

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 32 bin 633 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 473 bin 579'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 217 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 102 bin 713'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 958'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 100 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 19 milyon 511 bin 11 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 14 milyon 12 bin 202'sine tek doz, 5 milyon 498 bin 809'una ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır