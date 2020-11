Fransa'da son 24 saatte 33 bin 172 yeni vaka

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artıyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 33 bin 172 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 710'a ulaştı. Bakanlık, son 24 saatte 418 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 42 bin 960'a yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde 2 bin 845'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 205 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor. Başbakan Jean Castex yaptığı açıklamada, Fransa'da son günlerde her 30 saniyede bir kişinin Covid-19 nedeni ile hastaneye yattığını ve her 3 dakikada bir kişinin yoğun bakıma alındığını ifade etti.

Özlem Kaplan