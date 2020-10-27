Fransa'da son 24 saatte 33 bin 417 korona virüs vakası

Avrupa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka artışının önüne geçilemiyor. Kısmi sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Fransa'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 33 bin 417 korona virüs vakası tespit edildiği, 523 kişinin de hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısının 1 milyon 198 bin 695'e, toplam ölü sayısının ise 35 bin 541'e ulaştığı ifade edildi. Toplam 18 bin 978 kişinin hastanede tedavi edildiği, 2 bin 918 kişinin de yoğun bakımda olduğu aktarıldı.

Özlem Kaplan

