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Fransa'da son 24 saatte 34 bin 318 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 34 bin 318 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 34 bin 318 yeni vaka

Fransa’da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 34 bin 318 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 408 bin 606’ya ulaştığı bildirildi.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 34 bin 318 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 408 bin 606'ya ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 283 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 102 bin 164'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 981'i yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 634 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 18 milyon 727 bin 96 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 13 milyon 526 bin 306'sına tek doz, 5 milyon 200 bin 790'ına ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır

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