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Fransa'da son 24 saatte 35 bin 861 yeni vaka

Fransa'da son 24 saatte 35 bin 861 yeni vaka
Fransa'da son 24 saatte 35 bin 861 yeni vaka

Fransa’da korona virüs salgınında son 24 saatte 35 bin 861 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 260 bin 182’e ulaştı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 35 bin 861 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 260 bin 182'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 189 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, virüs kaynaklı toplam can kaybının 100 bin 593'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde 5 bin 877'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 329 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Pfizer/BioNTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 16 milyon 996 bin 661 kişi Covid-19'a karşı aşılanırken, bunlardan 12 milyon 493 bin 455'ine tek doz, 4 milyon 503 bin 206'sına ise iki doz aşı yapıldı.

Melike Yazır
 

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