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Fransa'da son 24 saatte 35 bin 879 korona virüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 35 bin 879 korona virüs vakası
Fransa'da son 24 saatte 35 bin 879 korona virüs vakası

Fransa’da yeni tip korona virüs salgınında son 24 saatte 35 bin 879 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 865 bin 538’e ulaştı.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka sayısı ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede son 24 saatte 35 bin 879 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 879 bin 538'e ulaştı. Son 24 saatte 329 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı ise 42 bin 435'e yükseldi. Ülke genelinde 2 bin 906'sı yoğun bakımda olmak üzere toplam 18 bin 828 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

Özlem Kaplan
 

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